2024 YAŞLILIK MAAŞ ZAMMI: Yaşlılık maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücretin 2024 yılında yükseltilmesi işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemi etkileyecek. En çok artışı merak edilenlerden biri ise yaşlılık maaşı olarak ödeneğinin ne kadar olacağı. Peki, yaşlılık maaşı ne kadar olacak?

2024 YAŞLILIK MAAŞ ZAMMI: Yaşlılık maaşı ne kadar olacak? - 1

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun tamamına yakınını ilgilendiriyor. Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında yaşlılık maaşı olarak da bilinen ödemeler de var. İşte, yaşlılık maaş zammında son bilgiler...

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2024 YAŞLILIK MAAŞ ZAMMI: Yaşlılık maaşı ne kadar olacak? - 2

GÜNCEL YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR?

2023 yılı Temmuz ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri 2.348 TL olarak hesaplara yatırılıyor.

2024 YAŞLILIK MAAŞ ZAMMI: Yaşlılık maaşı ne kadar olacak? - 3

YAŞLILIK MAAŞI 2024'TE NE KADAR OLACAK?

2024 Asgari ücret zam oranına göre yaşlılık maaşı belirlenecek.

Henüz asgari ücrete yapılacak zam belli olmadığı için zam oranı da netlik kazanmadı.

Yaşlılık maaşına yüzde 30 zam gelmesi halinde güncel maaş 3.052 TL olacak.

2024 YAŞLILIK MAAŞ ZAMMI: Yaşlılık maaşı ne kadar olacak? - 4

65 yaş maaşına gelecek zam oranının yüzde 40 olması halinde ise 3.287 TL maaş ödemesi yapılacak.

Yaşlılık maaşına yüzde 50 zam gelirse mevcut maaş 3.522 TL olarak güncellenecek.

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