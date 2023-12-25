2024 YAŞLILIK MAAŞ ZAMMI: Yaşlılık maaşı ne kadar olacak?
Asgari ücretin 2024 yılında yükseltilmesi işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemi etkileyecek. En çok artışı merak edilenlerden biri ise yaşlılık maaşı olarak ödeneğinin ne kadar olacağı. Peki, yaşlılık maaşı ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun tamamına yakınını ilgilendiriyor. Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında yaşlılık maaşı olarak da bilinen ödemeler de var. İşte, yaşlılık maaş zammında son bilgiler...