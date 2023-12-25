2024 YAŞLILIK MAAŞ ZAMMI: Yaşlılık maaşı ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun tamamına yakınını ilgilendiriyor. Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında yaşlılık maaşı olarak da bilinen ödemeler de var. İşte, yaşlılık maaş zammında son bilgiler...