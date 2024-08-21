2024 yurt başvuruları: İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB'nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular bitti. İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin 8 kız ve 6 erkek yükseköğrenim öğrenci yurdunun 2024-2025 akademik yılında üniversiteli gençlere ev sahipliği yapacağı kaydedildi. Peki, İBB yurt başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular bitti.
İBB'den gelen açıklamada, öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumuna kaydının bulunması ve 30 yaşını doldurmamış olması şartlarının arandığı ifade edilmişti.