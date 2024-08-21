2024 yurt başvuruları: İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB'nin yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular bitti. İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin 8 kız ve 6 erkek yükseköğrenim öğrenci yurdunun 2024-2025 akademik yılında üniversiteli gençlere ev sahipliği yapacağı kaydedildi. Peki, İBB yurt başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 yurt başvuruları: İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular bitti. 

İBB'den gelen açıklamada, öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumuna kaydının bulunması ve 30 yaşını doldurmamış olması şartlarının arandığı ifade edilmişti.

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2024 yurt başvuruları: İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler başvurularının sonuçlarına 28 Ağustos’tan itibaren yurt.ibb.istanbul web sitesinden ulaşılabilecekler.

Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak. İBB Yurtları yeni akademik yıl için 7 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

2024 yurt başvuruları: İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

İBB YURT BAŞVURU ÜCRETİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 lira olması kararlaştırıldı.

Zam, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 13 Eylül 2023'te yüzde 36,84 zam yapılmıştı.

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