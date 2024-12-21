2024 Zemheri tarihi: Zemheri ne zaman başlayacak?
Zemheri kara kışın en sert geçtiği dönem olarak biliniyor. Öte yandan meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanıyor. Pek çok kişi de havaların soğumaya başlaması ile 2024 zemheri tarihlerine odaklandı. Peki, zemheri ne zaman başlayacak?
Kara kış olarak bilinen "zemheri" ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin de altına düşüyor. Soğuk havanın kendini iyice hissettirdiği şu günlerde zemhrinin ne zaman olduğu ve zemheri ayı hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. İşte zemheri hakkında bilgiler...