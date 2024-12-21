2024 Zemheri tarihi: Zemheri ne zaman başlayacak?

ZEMHERİ AYI HAKKINDA



Zemherinin en belirgin özelliği bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır.



Zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır.



17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.