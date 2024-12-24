2024'te en fazla sipariş edilen yemek açıklandı: Listenin ilk 5 sırasında bakın hangi yemekler var?

Türkiye'nin 2024 yılındaki en popüler lezzetleri belli oldu. Bir online yemek sipariş sitesinin yayınladığı listede, en çok sipariş verilen yiyecekler açıklandı. Popüler lezzetler arasında ilk sırada yer alan yiyecekler dikkat çekti. Peki, 2024 yılında en çok hangi yiyecekler sipariş edildi? İşte yanıtı.

2024'te en fazla sipariş edilen yemek açıklandı: Listenin ilk 5 sırasında bakın hangi yemekler var? - 1

2024 yılı boyunca Türkiye'nin dört bir yanında online yemek siparişi verildi.

Online bir yemek sipariş sitesinin yaptığı incelemelerde 2024 yılında en sık sipariş edilen yiyecekler belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

2024'te en fazla sipariş edilen yemek açıklandı: Listenin ilk 5 sırasında bakın hangi yemekler var? - 2

2024'te platformdan en çok sipariş edilen yemekler şunlar oldu:

2024'te en fazla sipariş edilen yemek açıklandı: Listenin ilk 5 sırasında bakın hangi yemekler var? - 3

2024 yılında Türkiye genelinde en popüler yemek, Tavuk Döner Dürüm oldu. Global lezzetlerin etkisiyle burger ve pizza gibi seçenekler popülerliğini korurken, yerel tatlardan lahmacun ve çiğ köfte de ilk 5'te yer almayı başardı.

1.Tavuk Döner Dürüm

2024'te en fazla sipariş edilen yemek açıklandı: Listenin ilk 5 sırasında bakın hangi yemekler var? - 4

2.Burger

2024'te en fazla sipariş edilen yemek açıklandı: Listenin ilk 5 sırasında bakın hangi yemekler var? - 5

3.Lahmacun

2024'te en fazla sipariş edilen yemek açıklandı: Listenin ilk 5 sırasında bakın hangi yemekler var? - 6

4.Pizza

2024'te en fazla sipariş edilen yemek açıklandı: Listenin ilk 5 sırasında bakın hangi yemekler var? - 7

5.Çiğ Köfte

2024'te en fazla sipariş edilen yemek açıklandı: Listenin ilk 5 sırasında bakın hangi yemekler var? - 8

TATLILAR LİSTESİ'NİN ZİRVESİ

Tatlı siparişlerinde gençlerin favorisi olan waffle, bu yıl da zirvede yer aldı. Geleneksel tatlardan baklava ve sütlaç, modern lezzetlerle birlikte sıralamadaki yerini korudu.

2024'te platformdan en çok sipariş edilen tatlılar:

1.Waffle

2024'te en fazla sipariş edilen yemek açıklandı: Listenin ilk 5 sırasında bakın hangi yemekler var? - 9

2.Baklava

2024'te en fazla sipariş edilen yemek açıklandı: Listenin ilk 5 sırasında bakın hangi yemekler var? - 10

3.Profiterol

2024'te en fazla sipariş edilen yemek açıklandı: Listenin ilk 5 sırasında bakın hangi yemekler var? - 11

4.Sütlaç

2024'te en fazla sipariş edilen yemek açıklandı: Listenin ilk 5 sırasında bakın hangi yemekler var? - 12

5.Sufle

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