2024'te en fazla sipariş edilen yemek açıklandı: Listenin ilk 5 sırasında bakın hangi yemekler var?

2024 yılında Türkiye genelinde en popüler yemek, Tavuk Döner Dürüm oldu. Global lezzetlerin etkisiyle burger ve pizza gibi seçenekler popülerliğini korurken, yerel tatlardan lahmacun ve çiğ köfte de ilk 5'te yer almayı başardı.

1.Tavuk Döner Dürüm



