2024'te en fazla sipariş edilen yemek açıklandı: Listenin ilk 5 sırasında bakın hangi yemekler var?
Türkiye'nin 2024 yılındaki en popüler lezzetleri belli oldu. Bir online yemek sipariş sitesinin yayınladığı listede, en çok sipariş verilen yiyecekler açıklandı. Popüler lezzetler arasında ilk sırada yer alan yiyecekler dikkat çekti. Peki, 2024 yılında en çok hangi yiyecekler sipariş edildi? İşte yanıtı.
2024 yılı boyunca Türkiye'nin dört bir yanında online yemek siparişi verildi.
Online bir yemek sipariş sitesinin yaptığı incelemelerde 2024 yılında en sık sipariş edilen yiyecekler belirlendi.