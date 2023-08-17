2024'te okullar ne zaman kapanıyor? İşte MEB'in açıkladığı takvim
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Okullar açıldıktan sonra ise kasım ayında ilk ara tatil yapılacak. Ardından ise yarıyıl tatili ve sömestr olarak da bilinen 15 tatil başlayacak, öğrenciler karne alarak dinlenme fırsatı bulacak. Peki, 2024'te okullar ne zaman kapanıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. Ders zilinin ardından yoğun sınav ve ödev temposu başlayacak, öğrenciler ocak ayındaki sömestr tatili ile dinlenme fırsatı bulacak. Öte yandan kasım ve nisan aylarında olmak üzere iki ara tatil var. İşte, 2024'te okulların kapanacağı tarih...