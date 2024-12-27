2024'ün son cumasına özel cuma mesajları: Uzun, kısa, anlamlı cuma mesajları

Cuma mesajları paylaşımları erken saatlerden itibaren başladı. 2024'ün son cumasına ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, cuma mesajlarını çeşitli mecralar üzerinden paylaşıyor. 27 Aralık 2024 günü cuma namazı öncesi sevdiklerine, uzaktaki akrabalarına ve yakın dostlarına "Hayırlı Cumalar" temennilerini iletmek isteyen kişiler, cuma mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekleri araştırıyor. Uzun, kısa, anlamlı cuma mesajlarını bir araya getirdik:

2024'ün son cumasına özel cuma mesajları: Uzun, kısa, anlamlı cuma mesajları - 1

Cuma mesajları her hafta olduğu gibi yine en çok ilgi gören konular arasında. İslam dünyasında Müslümanların "haftalık bayramı" olarak adlandırılan cuma gününde kalplerinden geçen dilek ve duaları paylaşmak isteyenler, cuma mesajlarını bir vesile olarak görüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

2024'ün son cumasına özel cuma mesajları: Uzun, kısa, anlamlı cuma mesajları - 2

CUMA MESAJLARI

"Rabbim Huzuru Gönlünüzden,
Umudu Yüreğinizden,
Sevdiklerinizi Yanınızdan,
Dua’yı Dilinizden,
Sevgiyi,Huzuru,Mutluluğu,Şansı
Ömrünüzden Eksik Etmesin İnşALLAH.
Hayırlı Cumalar"

"Başını eğdikçe yükseleceğin tek yer secdedir.
Hayırlı cumalar"

"Cuma aşktır, sevgidir, iyiliktir.Güzelliktir, rahmettir, berekettir.Duâ etmektir...
Hatırlamak, hatırlanmaktır Cuma!
Gönül almaktır, yüz güldürmektir..."

"Arza hacet yok, halim sana âyandır.
Dile gerek yok, sessizliğim sana beyandır.
Söze lüzum yok, susuşum sana kelâmdır.
Kelâma ihtiyaç yok, aşk sana fîgandır. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar"

2024'ün son cumasına özel cuma mesajları: Uzun, kısa, anlamlı cuma mesajları - 3

"Kim Senin rızanla,
bir sevinç yaşıyorsa, dâim kıl Allah'ım!..
Kim de senden ötede,
hüzne dalmışsa,
ferahlık ver Allah'ım!.."


2024'ün son cumasına özel cuma mesajları: Uzun, kısa, anlamlı cuma mesajları - 4

"Bu Cuma'yı Allah'ın bize bahşettiği nimetlerin bir hatırlatıcısı olarak kutlayalım. Hayatımda olduğun için çok mutluyum, sevgili eşim. Cumamız Mübarek olsun. Cuma bereketiyle sevgimizi mübarek kıl, Allah bize tüm zorlukları birlikte aşabilme gücü versin."

"Mübarek Cuma’lar. Bu fırsatı Allah'a olan inancımızı tazelemek ve O'nun rehberliğini ve merhametini aramak için değerlendirelim."

"Bu Cuma hepimiz için mağfiret ve bereket günü olsun. Allah'ın rahmetini dileyelim ve daha iyi Müslümanlar olmaya çalışalım."

2024'ün son cumasına özel cuma mesajları: Uzun, kısa, anlamlı cuma mesajları - 5

"Ay benim Allah'ım;
Verdiğine de, vermediğinede
Sevdirdiğine de, Sevdirmediğine de,
Bize nasip ettiğin dayanma gücüne de,
Dilimizden düşmeyen şükrüne de, Ve Sana layık olmadığımız halde,
bize gösterdiğin merhametine de binlerce kez Şükürler olsun"

"Tüm kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifalı cuma mesajları versin; Bu güzel günün gülümsemelerle bitmesini diliyorum…"

2024'ün son cumasına özel cuma mesajları: Uzun, kısa, anlamlı cuma mesajları - 6

"Yükü sevgi, özü saygı, gücü huzur, süsü hoşgörü olan, mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cuma'nızı tebrik ederim..."

"Yaptığınız her dua dertlerinize derman olsun, sağlığınıza şifa versin, gözlerinize ışık, kalbinize huzur, ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı Cumalar."

2024'ün son cumasına özel cuma mesajları: Uzun, kısa, anlamlı cuma mesajları - 7

"Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim."

"Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim."

"Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar."

DAHA FAZLA GÖSTER