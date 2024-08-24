2024'ün son kandil tarihi: Mevlid Kandili ne zaman?
Mevlid Kandili bu yıl da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar 2024 yılında Mevlid Kandili'nin ne zaman idrak edileceğini öğrenmek istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde kandil günleri ile ilgili açıklama yapılmıştı. Peki, Mevlid Kandili ne zaman?
Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili tarihine dair araştırmalar başladı. Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. İşte, 2024'ün son kandil tarihi...