2024'ün son kandil tarihi: Mevlid Kandili ne zaman?

Mevlid Kandili bu yıl da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar 2024 yılında Mevlid Kandili'nin ne zaman idrak edileceğini öğrenmek istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde kandil günleri ile ilgili açıklama yapılmıştı. Peki, Mevlid Kandili ne zaman?

2024'ün son kandil tarihi: Mevlid Kandili ne zaman? - 1

Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili tarihine dair araştırmalar başladı. Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. İşte, 2024'ün son kandil tarihi...

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2024'ün son kandil tarihi: Mevlid Kandili ne zaman? - 2

2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek.

2024'ün son kandil tarihi: Mevlid Kandili ne zaman? - 3

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

'Doğum, doğum yeri ve doğum vakti' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor.

Son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı.

Mevlid törenleri daha sonra İslam dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etti. Esasen Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü için başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlandı ve toplumsal gelenekte yer alan önemli bir dini-kültürel öge oldu.

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