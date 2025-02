2025 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları... Eşe ve sevgiliye gönderilebilecek anlamlı 14 Şubat Mesajları

2025 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Seninleyken asla sıkıcı bir an olmuyor. Seninle olduğum her yer evimdir."



"Ve eğer yıldızlar ölürse, sen ve ben kendi ışığımızı kendimiz yaratacağız."



"Her günü seninle bir hediye olarak görüyorum."