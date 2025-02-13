2025 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları... Eşe ve sevgiliye gönderilebilecek anlamlı 14 Şubat Mesajları

"Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera kattığın için teşekkür ederim. Seni seviyorum."



"En iyi arkadaşıma aşık olduğum için çok şanslıyım."



"Sevmek sadece birbirine bakmak değil, aynı yöne bakmaktır."



"Tanıştığımızda her Sevgililer Günü'nü seninle geçirmek istediğimi biliyordum. "



"Hayatımın aşkıyla geçirdiğim bir Sevgililer Gününe daha ve daha nicelerine."



"Hayallerimin kadınının Sevgililer Günü kutlu olsun."