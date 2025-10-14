2025-2026 Green Card başvuruları: Green Card’a kimler başvurabilir, şartları neler?

Green Card başvuruları, ekim ayıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl 50 bin kişiye çekilişle Green Card hakkı tanınıyor. Green Card için en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Lise(ortaöğrenim) şartını sağlamayan adaylar için ise son beş yılda içerisinde en az iki yıl iş tecrübesi aranıyor. 18 yaşından büyük adaylar, Green Card’a müracaat edebiliyor. Green Card için adaylardan herhangi bir yabancı dil şartı talep edilmiyor. Başvuru işlemler dvprogram.state.gov adresinden online olarak gerçekleştiriliyor. Peki Green Card başvuruları 2025-2026 ne zaman, başladı mı? İşte, Green Card başvurularında son durum…

Amerika’da yaşamak ve çalışma fırsatını kaçırmak istemeyenler Green Card başvurularını beklemeye başladı. Resmi adıyla Daimi Oturum Kartı olan Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilere ülkede süresiz yaşama ve çalışma fırsatı sağlıyor. Geçiçi vizelerin aksine uzun vadeli ve istikrar sağlayan “Yeşil Kart” belirli bir sürenin ardından ABD vatandaşlığına geçiş imkanı veriyor. Geçtiğimiz yıl başvurular Ekim ayının ilk haftası alınırken gözler başvuru takvimine çevrildi. Green Card başvurusu yaparken adayların formu hatasız ve eksiksiz doldurması gerekiyor. Peki Green Card başvuru ekranı 2025 açıldı mı? İşte, detaylar…

GREEN CARD BAŞVURU 2025-2026 EKRANI AÇILDI MI?

Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak Green Card başvuruları alınıyor. Başvurular bu yıl henüz başlamazken adayların sabırsız bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında 2026 dönemi için Green Card başvuru işlemlerinin en geç Ekim ayının 3. haftasına kadar başlaması bekleniyor. Başvuru tarihleri resmî olarak açıklandığında duyurular ABD Göçmenlik Bürosu’nun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Green Card çekilişine katılabilmek için başvurularda adaylardan herhangi bir ücret veya ön ücret talep edilmiyor. Adayların herhangi bir konsolosluğa veya diğer kurumlara giderek başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu, formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.

Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli.

Başvuru için İngilizce dil şartı aranmıyor.

Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalı.

