2025-2026 Green Card başvuruları: Green Card’a kimler başvurabilir, şartları neler?
Green Card başvuruları, ekim ayıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl 50 bin kişiye çekilişle Green Card hakkı tanınıyor. Green Card için en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Lise(ortaöğrenim) şartını sağlamayan adaylar için ise son beş yılda içerisinde en az iki yıl iş tecrübesi aranıyor. 18 yaşından büyük adaylar, Green Card’a müracaat edebiliyor. Green Card için adaylardan herhangi bir yabancı dil şartı talep edilmiyor. Başvuru işlemler dvprogram.state.gov adresinden online olarak gerçekleştiriliyor. Peki Green Card başvuruları 2025-2026 ne zaman, başladı mı? İşte, Green Card başvurularında son durum…
Amerika’da yaşamak ve çalışma fırsatını kaçırmak istemeyenler Green Card başvurularını beklemeye başladı. Resmi adıyla Daimi Oturum Kartı olan Green Card, ABD vatandaşı olmayan kişilere ülkede süresiz yaşama ve çalışma fırsatı sağlıyor. Geçiçi vizelerin aksine uzun vadeli ve istikrar sağlayan “Yeşil Kart” belirli bir sürenin ardından ABD vatandaşlığına geçiş imkanı veriyor. Geçtiğimiz yıl başvurular Ekim ayının ilk haftası alınırken gözler başvuru takvimine çevrildi. Green Card başvurusu yaparken adayların formu hatasız ve eksiksiz doldurması gerekiyor. Peki Green Card başvuru ekranı 2025 açıldı mı? İşte, detaylar…