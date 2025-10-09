2025-2026 GSB KYK burs başvuru ekranı: e- Devlet KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları için milyonlarca öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Her yıl üniversiteye yeni başlayan veya ilk kez başvuruda bulunmak isteyen adaylar için KYK burs ve kredi başvuru ekranı erişime açılıyor. 2025-2026 akademik yılının başlaması ve YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise artık burs başvuruları için kısa bir zaman kaldı. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
2025-2026 KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin gündeminde yer almaya başladı. Üniversiteye bu yıl başlayan ve eğitim hayatlarına destek sağlaması amacıyla KYK burs başvurusunda bulunmak isteyen yüz binlerce öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarını dikkatle takip etmeye başladı. Öğrencilerin maddi durum ve başarılarına göre değerlendirilen KYK burs başvuruları, uygunluk durumunda geri ödemesiz bir şekilde de alınabiliyor. Peki, 2025-2026 KYK burs başvuruları başladı mı?