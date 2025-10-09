2025-2026 GSB KYK burs başvuru ekranı: e- Devlet KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı?

KYK BURS MİKTARI ARTACAK MI?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de 2025-2026 KYK burs ücretlerinin ne kadar olacağı oldu. Yeni dönemde burs miktarlarına yeniden zam yapılması bekleniyor. Yetkililerden resmi açıklama gelmese de, enflasyon oranı ve eğitim giderlerindeki artış dikkate alındığında KYK bursunun 2026 yılı itibarıyla yükseltilmesi gündemde. Bu artış, hem lisans öğrencileri hem de yüksek lisans ve doktora öğrencileri için geçerli olacak.