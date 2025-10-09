2025-2026 GSB KYK burs başvuru ekranı: e- Devlet KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları için milyonlarca öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Her yıl üniversiteye yeni başlayan veya ilk kez başvuruda bulunmak isteyen adaylar için KYK burs ve kredi başvuru ekranı erişime açılıyor. 2025-2026 akademik yılının başlaması ve YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise artık burs başvuruları için kısa bir zaman kaldı. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

2025-2026 KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin gündeminde yer almaya başladı. Üniversiteye bu yıl başlayan ve eğitim hayatlarına destek sağlaması amacıyla KYK burs başvurusunda bulunmak isteyen yüz binlerce öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarını dikkatle takip etmeye başladı. Öğrencilerin maddi durum ve başarılarına göre değerlendirilen KYK burs başvuruları, uygunluk durumunda geri ödemesiz bir şekilde de alınabiliyor. Peki, 2025-2026 KYK burs başvuruları başladı mı?

2025-2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından duyuruluyor. 2025-2026 dönemi için başvuruların ekim ayının üçüncü haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.

KYK BURSUNDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

KYK bursundan maddi durumu yetersiz olan öğrenciler yararlanırken, öğrenim kredisi ise başvuran tüm öğrencilere sağlanabiliyor. Başvuru sırasında öğrencilerden gelir beyanı, eğitim bilgileri ve bazı ek belgeler talep ediliyor. Başvurular, sistem tarafından otomatik olarak analiz ediliyor ve burs-kredi hak sahipliği açıklanıyor.

KYK BURS MİKTARI ARTACAK MI?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de 2025-2026 KYK burs ücretlerinin ne kadar olacağı oldu. Yeni dönemde burs miktarlarına yeniden zam yapılması bekleniyor. Yetkililerden resmi açıklama gelmese de, enflasyon oranı ve eğitim giderlerindeki artış dikkate alındığında KYK bursunun 2026 yılı itibarıyla yükseltilmesi gündemde. Bu artış, hem lisans öğrencileri hem de yüksek lisans ve doktora öğrencileri için geçerli olacak.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları açıklanacak tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.

Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.

