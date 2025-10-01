2025-2026 Kandil tarihleri belli oldu: Yılın ilk kandili Regaib ne zaman?
İslam dünyasında en hürmetli gecelerden biri olan Regaib Kandili, 2025–2026 yılları dönemi için takvime işaret edildi. Diyanet’in "Dini Günler" takvimine göre, yılın ilk kandili Regaib, aralık ayında idrak edilecek. Peki, yılın ilk kandili Regaib ne zaman, hangi tarihe denk geliyor.
İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.