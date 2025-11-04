2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (hakimlik/savcılık) başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavları için başvurular başladı.

2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (hakimlik/savcılık) başvuruları başladı - 1

2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı), 2025-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat), 2025-İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-İdari Yargı), 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacak.

Sınava başvurular, 4-11 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını saat 14.20'den itibaren elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (hakimlik/savcılık) başvuruları başladı - 2

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, 2025-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Başvuru Kılavuzu’nda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. 

2025-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat): Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (hakimlik/savcılık) başvuruları başladı - 3

BAKAN TUNÇ DUYURMUŞTU

2023 yılında ilkini, 2024 yılında ise ikincisi gerçekleştirilen hakim ve savcı yardımcısı alımına bu yıl da devam edeceklerini açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı sınav tarihini geride bıraktığımız ekim ayında ilk kez açıklamıştı. Tunç, 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı alımı gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (hakimlik/savcılık) başvuruları başladı - 4

BAŞVURU ŞARTLARI

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hâkim ve savcı yardımcılığına atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak,

Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hâkim yardımcılığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1990 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir)

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1980 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)

Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı hakim ve savcı yardımcıları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,


2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (hakimlik/savcılık) başvuruları başladı - 5

İdarİ yargı hAkim yardımcıları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

Hukuk fakültesi mezunu olup 24/10/2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden sonra mezun olanların, adli yargı hâkim ve savcı yardımcılğı ile idari yargı hâkim yardımcılığı sınavlarına başvurabilmeleri için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavından (HMGS) en az yetmiş puan almış olmak,

2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (hakimlik/savcılık) başvuruları başladı - 6

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 20 Aralık 2025 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

2025-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 20 Aralık 2025 tarihinde saat 14.45’te yapılacak. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacak. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.


2025 Adalet Bakanlığı Sınavları (hakimlik/savcılık) başvuruları başladı - 7

2025-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 21 Aralık 2025 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

2025-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 21 Aralık 2025 =12.0pttarihinde saat 14.45’te yapılacak. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacak. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

DAHA FAZLA GÖSTER