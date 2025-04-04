2025 adli tatili ne zaman başlayacak? Adli tatil başlama tarihi
Yargı makamlarında görev alan hakim ve savcılar için izin dönemi olarak bilinen adli tatil dönemine geri sayım başladı. Adli tatil sürecinde, adliyelerde sadece belirli davalar devam ediyor. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Mahkeme ve dava gibi süreçleri devam eden vatandaşlar da son günlerde 2025 adli tatil döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, 2025 adli tatili ne zaman başlayacak?
Adliyelerde işlemleri olan vatandaşlar, 2025 adli tatil günlerini merak ederek araştırmaya başladı. Hakim, savcı ve adliye çalışanları, ülkemizde her yıl adli tatil sürecine girerek belli bir dönem izin yapıyor. Adli tatil süresince, Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yapıyor.