2025 adli tatili ne zaman başlayacak? Adli tatil başlama tarihi

Yargı makamlarında görev alan hakim ve savcılar için izin dönemi olarak bilinen adli tatil dönemine geri sayım başladı. Adli tatil sürecinde, adliyelerde sadece belirli davalar devam ediyor. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Mahkeme ve dava gibi süreçleri devam eden vatandaşlar da son günlerde 2025 adli tatil döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, 2025 adli tatili ne zaman başlayacak?

2025 adli tatili ne zaman başlayacak? Adli tatil başlama tarihi - 1

Adliyelerde işlemleri olan vatandaşlar, 2025 adli tatil günlerini merak ederek araştırmaya başladı. Hakim, savcı ve adliye çalışanları, ülkemizde her yıl adli tatil sürecine girerek belli bir dönem izin yapıyor. Adli tatil süresince, Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yapıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

2025 adli tatili ne zaman başlayacak? Adli tatil başlama tarihi - 2

2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene adli tatil her sene olduğu gibi 20 Temmuz'da başlayacak ve 31 Ağustos tarihinde bitecek.

Yeni adli yıl ise 1 Eylül'de başlayacak.

2025 adli tatili ne zaman başlayacak? Adli tatil başlama tarihi - 3

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir. İşte o davalar;

1- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,

2- Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işleri,

3- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,

4- Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

5- Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,

6- İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,

7- Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,

8- Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,

9- Çekişmesiz yargı işleri.

10- Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

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