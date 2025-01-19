2025 bayram tarihleri: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
Hem dini vecibelerini yerine getirmek için plan yapmak hem de 2025 yaz tatili programlarına şimdiden şekil vermek isteyen vatandaşlar, geçtiğimiz yıl haziran ayında idrak edilen Kurban Bayramı'nın ve nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nın 2025 tarihlerine odaklandı. Peki, 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
2025'te idrak edilecek dini bayramların tarihlerine yönelik araştırmalar, üç ayların başlamasıyla birlikte hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 2025 yılında hangi tarihlere denk geleceğini şimdiden öğrenmek isteyen vatandaşlar sorularına cevap arıyor.