2025 bedelli askerlik sınıflandırma: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen yönergelere göre başvurularını yapan ve ücretlerini yatıran vatandaşlar sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2025 bedelli askerlik sınıflandırma: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? - 1

2025 bedelli askerlik yerleri için araştırmalar yoğunlaştı. Bedelli askerlik sonuçları başvurularını yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulacağı tarih son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, bedelli askerlik yerlerinde son bilgiler...

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2025 bedelli askerlik sınıflandırma: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? - 2

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk takvimi henüz açıklanmadı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikler Ocak 2025'te e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden duyurulacak.

2025 bedelli askerlik sınıflandırma: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? - 3

Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik yerleri 25 Ocak tarihinde ilan edilmişti.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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