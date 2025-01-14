Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için gözler MSB'de
2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için gözler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Bedelli askerlik yerleri için ocak ayı işaret edilmişti. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarında son durum...
2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen yönergelere göre başvurularını yapan ve ücretlerini yatıran vatandaşlar sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. İşte, 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarında son durum...