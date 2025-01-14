Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için gözler MSB'de

2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için gözler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Bedelli askerlik yerleri için ocak ayı işaret edilmişti. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarında son durum...

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için gözler MSB'de - 1

2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen yönergelere göre başvurularını yapan ve ücretlerini yatıran vatandaşlar sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. İşte, 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarında son durum...

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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için gözler MSB'de - 2

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR? 

2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları, 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için gözler MSB'de - 3

23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için gözler MSB'de - 4

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2025 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle;

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için gözler MSB'de - 5

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

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