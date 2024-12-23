2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
2025 ocak ayı bedelli askerlik yerleri için geri sayım başladı. Bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan adaylar, nerede askerlik yapacağını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından bedelli askerlik için tarih duyurusu bekleniyor. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Son dönemde bedelli askerlik başvurusunda bulunan adaylar, 2025 ocak ayı itibarıyla açıklanacak olan bedelli askerlik yerlerini merak ediyor. İşte, bedelli askerlik yerlerinin ilanında son durum...