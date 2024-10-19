2025 bedelli askerlik zammında son durum: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

2025 Ocak ayında artış göstermesi beklenen bedelli askerlik fiyatı, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor. 2024 Aralık enflasyonu 3 Ocak 2025 günü TÜİK tarafından ilan edilecek. 2024’te 217 bin lirayı aşan bedelli askerlik ücretinin yeni yılın ilk yarısında ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte, 2025 bedelli askerlik zammında son bilgiler...