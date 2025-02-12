2025 Berat gecesi tarihi: Berat kandili ne zamana denk geliyor? Berat gecesinin anlam ve önemi nedir?
İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip olan Berat Kandili için hazırlıklar sürüyor. Kandil gecesinde Kur'an-ı Kerim okuma ve nafile namaz kılma, gündüz ise oruç tutmak tavsiye ediliyor. Peki, ibadetlerle geçecek olan Berat kandili ne zamana denk geliyor? Berat gecesinin anlam ve önemi nedir?
Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili için geri sayım sürüyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: