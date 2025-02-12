2025 Berat gecesi tarihi: Berat kandili ne zamana denk geliyor? Berat gecesinin anlam ve önemi nedir?

İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip olan Berat Kandili için hazırlıklar sürüyor. Kandil gecesinde Kur'an-ı Kerim okuma ve nafile namaz kılma, gündüz ise oruç tutmak tavsiye ediliyor. Peki, ibadetlerle geçecek olan Berat kandili ne zamana denk geliyor? Berat gecesinin anlam ve önemi nedir?

2025 Berat gecesi tarihi: Berat kandili ne zamana denk geliyor? Berat gecesinin anlam ve önemi nedir? - 1

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili için geri sayım sürüyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

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2025 Berat gecesi tarihi: Berat kandili ne zamana denk geliyor? Berat gecesinin anlam ve önemi nedir? - 2

BERAT GECESİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, İslam dünyasında Şaban ayının 15. gecesi olarak kabul edilir ve bu yıl 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Bu mübarek gece, günahların affedildiği, duaların kabul olduğu ve Allah'ın rahmetinin bol olduğu bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

2025 Berat gecesi tarihi: Berat kandili ne zamana denk geliyor? Berat gecesinin anlam ve önemi nedir? - 3

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.


2025 Berat gecesi tarihi: Berat kandili ne zamana denk geliyor? Berat gecesinin anlam ve önemi nedir? - 4

Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz.


2025 Berat gecesi tarihi: Berat kandili ne zamana denk geliyor? Berat gecesinin anlam ve önemi nedir? - 5

Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar:  "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce) Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

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