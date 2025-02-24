2025 cemre düşme tarihleri: İkinci cemre düştü mü, suya ne zaman düşecek?

Cemre düşmesi tarihleri, ilk cemrenin havaya düşmesinin ardından baharın gelişini heyecanla bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelişini simgeleyen cemre düşmelerinin hangi tarihte gerçekleşeceği merak ediliyor. 19-20 Şubat'ta ilk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte ikinci cemrenin suya düşeceği tarih merak ediliyor. Peki, 2025'te cemreler ne zaman düşecek? İkinci cemre düştü mü, suya ne zaman düşecek?

2025 cemre düşme tarihleri: İkinci cemre düştü mü, suya ne zaman düşecek? - 1

2025 cemre düşmesi tarihleri, baharın gelmesini bekleyen milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Soğuk havaların yerini ılık bahar aylarına bırakmasını bekleyen vatandaşlar, ilk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte ikinci cemrenin düşeceği tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, 2025'te cemreler ne zaman düşecek? İkinci cemre düştü mü, suya ne zaman düşecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

2025 cemre düşme tarihleri: İkinci cemre düştü mü, suya ne zaman düşecek? - 2

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Her yıl merak edilen cemre düşme tarihlerinin 2025 yılında ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. İlk cemrenin 19-20 Şubat'ta havaya düşmesiyle birlikte gözler ikinci cemrenin düşeceği tarihe çevrildi.

Buna göre; İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

2025 cemre düşme tarihleri: İkinci cemre düştü mü, suya ne zaman düşecek? - 3

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

2025 cemre düşme tarihleri: İkinci cemre düştü mü, suya ne zaman düşecek? - 4

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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