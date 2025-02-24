2025 cemre düşme tarihleri: İkinci cemre düştü mü, suya ne zaman düşecek?
Cemre düşmesi tarihleri, ilk cemrenin havaya düşmesinin ardından baharın gelişini heyecanla bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelişini simgeleyen cemre düşmelerinin hangi tarihte gerçekleşeceği merak ediliyor. 19-20 Şubat'ta ilk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte ikinci cemrenin suya düşeceği tarih merak ediliyor. Peki, 2025'te cemreler ne zaman düşecek? İkinci cemre düştü mü, suya ne zaman düşecek?
2025 cemre düşmesi tarihleri, baharın gelmesini bekleyen milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Soğuk havaların yerini ılık bahar aylarına bırakmasını bekleyen vatandaşlar, ilk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte ikinci cemrenin düşeceği tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, 2025'te cemreler ne zaman düşecek? İkinci cemre düştü mü, suya ne zaman düşecek?