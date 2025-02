2025 cuma mesajı sözleri: Cuma mesajlarında ayetli-dualı ve hadisli seçenekler

Her yeni gün Allah'ın bizlere bahşettiği cennetten bir armağandır. Her şey kesin tövbeye bağlıdır. CUMA'NIZ mübarek olsun…



Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla, ömrümüzü bereketli ve bağışlayıcı kıl! Hayırlı, bereketli, sevgi dolu Cumalar…



Tüm kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifalı cuma mesajları versin; Bu güzel günün gülümsemelerle bitmesini diliyorum…



Yükü sevgi, özü saygı, gücü huzur, süsü hoşgörü olan, mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cuma'nızı tebrik ederim...



Yaptığınız her dua dertlerinize derman olsun, sağlığınıza şifa versin, gözlerinize ışık, kalbinize huzur, ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.



Kabul olsun, dualarımızı ve tövbelerimizi kabul etsin, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun, sağlığımız daim, kazancımız bereketli olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.



Ey gecenin sahibi… Kudretinle geceyi gündüzle örttüğün gibi, hatalarımızı ve günahlarımızı da rahmetinle ört… Hayırlı Cumalar!



Cuma Mübarek olsun! Daha iyi Müslümanlar olmaya çalışalım ve günlük yaşamlarımızda İslam'ın öğretilerini takip edelim.



Cuma Mübarek! Hayatımızın her alanında dualarımızı sunalım ve Allah'ın merhametini ve rehberliğini isteyelim.



Bu mübarek Cuma gününde Allah'ın bizlere bahşettiği sayısız nimetleri hatırlayalım ve O'na şükranlarımızı sunalım.



Cuma sadece bir gün değildir; Allah'ın özel bir lütfudur. Bu günü en iyi şekilde değerlendirelim ve O'nun rehberliğini ve bereketini isteyelim.



Cuma bereket günüdür, mağfiret günüdür ve yeni başlangıçların günüdür. Bu günü en iyi şekilde değerlendirelim ve Allah'ın merhametini ve rehberliğini isteyelim. Cuma Mübarek olsun!



Bütün kapıların anahtarları kendinde olan Allah'ım. Hakkımızdaki en iyi kapıyı aç. Hayırlı Cumalar dilerim.



Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar



Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.