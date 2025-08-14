2025 DGS taban puanları ve kontenjanlar: ÖSYM tarafından DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 için tercih dönemine kısa süre kaldı. Adaylar 20 Temmuz'da DGS'ye katıldı ve sonuçlar ise 14 Ağustos günü paylaşılıyor. DGS puanlarına göre adaylar, istedikleri 4 yıllık lisans bölümlerini tercih edebilecek. Tercih döneminde ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 DGS tercih kılavuzu dikkate alınarak işlemler tamamlanacak. Kılavuzda okulların kontenjanları, taban ve tavan puanları yer alıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2025 DGS taban puanları ve kontenjanlar: ÖSYM tarafından DGS tercihleri ne zaman başlıyor? - 1

ÖSYM tarafından DGS ile öğrenci kabulü devam ediyor. 2 yıllık ön lisans bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, bu sınav sayesinde 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabiliyor. 20 Temmuz 2025'te uygulanan DGS için sonuç ekranı bekleniyor. Ardından ÖSYM tarafından DGS tercih işlemleri başlatılacak. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kılavuzunda belirtilen kontenjan ve taban puanlar baz alınarak tercih listeleri hazırlanacak. YÖK ile DGS taban puanları ve kontenjanlar...

TÜRKİYE HABERLERİ

2025 DGS taban puanları ve kontenjanlar: ÖSYM tarafından DGS tercihleri ne zaman başlıyor? - 2

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 DGS sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü açıklanıyor. Tercih sürecine odaklanacak adaylar için henüz tercih takvimi paylaşılmadı. 2024 yılında DGS 30 Haziran'da uygulanmış ve sonuçları da 10 Eylül'de açıklanmıştı. Tercihler de 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmaya başlamıştı.

2025 DGS tercihlerinin de sonuçların açıklandıktan sonraki 1 hafta içinde başlaması bekleniyor.

2025 DGS taban puanları ve kontenjanlar: ÖSYM tarafından DGS tercihleri ne zaman başlıyor? - 3

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR

Dikey Geçiş Sınavı taban puanları ve kontenjanları 2025 yılı için yayımlanmadı. Puanların ve kontenjanların yer aldığı tercih kılavuzu, sonuçlar açıklandıktan sonra başlayacak tercih aşamasında yayımlanacak.

2024 yılı puanları göz önünde bulundurularak tercih işlemi gerçekleştirilecek. Kılavuzun yayımlanacağı tarihe kadar bir önceki yılın puanları ve kılavuları şöyleydi:

DGS 2024 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

2025 DGS taban puanları ve kontenjanlar: ÖSYM tarafından DGS tercihleri ne zaman başlıyor? - 4

Adaylar sadece mezun oldukları alanlar ile ilgili programlar arasından şartları karşılayan bölümleri tercih listesine ekleyebilir. DGS'de 30 adet tercih yazılabilir. Yerleştirme işleminde boş kalan kontenjanlar ise ÖSYM tarafından daha ileri bir tarihte duyurulur. Adaylar ÖSYM'nin duyurduğu ek yerleştirme tarihlerinde, tercihlerini yapabilecekler.

DAHA FAZLA GÖSTER