2025 DGS taban puanları ve kontenjanlar: ÖSYM tarafından DGS tercihleri ne zaman başlıyor?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 için tercih dönemine kısa süre kaldı. Adaylar 20 Temmuz'da DGS'ye katıldı ve sonuçlar ise 14 Ağustos günü paylaşılıyor. DGS puanlarına göre adaylar, istedikleri 4 yıllık lisans bölümlerini tercih edebilecek. Tercih döneminde ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 DGS tercih kılavuzu dikkate alınarak işlemler tamamlanacak. Kılavuzda okulların kontenjanları, taban ve tavan puanları yer alıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM tarafından DGS ile öğrenci kabulü devam ediyor. 2 yıllık ön lisans bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, bu sınav sayesinde 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabiliyor. 20 Temmuz 2025'te uygulanan DGS için sonuç ekranı bekleniyor. Ardından ÖSYM tarafından DGS tercih işlemleri başlatılacak. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kılavuzunda belirtilen kontenjan ve taban puanlar baz alınarak tercih listeleri hazırlanacak. YÖK ile DGS taban puanları ve kontenjanlar...