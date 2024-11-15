2025 dini günler takvimi: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
Gelecek yıl idrak edilecek dini bayramların tarihlerine yönelik araştırmalar, üç ayların yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 2025 yılında hangi tarihlere denk geleceğini şimdiden öğrenmek isteyen vatandaşlar sorularına cevap arıyor. Hem dini vecibelerini yerine getirmek için plan yapmak hem de 2025 yaz tatili programlarına şimdiden yön vermek isteyen vatandaşlar, sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, 2025 Ramazan ve Kurban Bayramları ne zaman?
2025 yılına kısa bir zaman kala dini günler takvimi sorgulanmaya başladı. Yeni yılda üç aylar, Ramazan ayı, kandil tarihleri ve Kurban Bayramı tarihlerini merak eden birçok kişi için, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 dini günler takvimi yayımlandı. İşte, 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri...