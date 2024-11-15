2025 dini günler takvimi: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

2025 yılına kısa bir zaman kala dini günler takvimi sorgulanmaya başladı. Yeni yılda üç aylar, Ramazan ayı, kandil tarihleri ve Kurban Bayramı tarihlerini merak eden birçok kişi için, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 dini günler takvimi yayımlandı. İşte, 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri...