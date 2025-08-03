2025 fındık fiyatları belli oldu mu? Fındık fiyatlarında son durum
2025 yılı fındık alım fiyatlarıyla ilgili gelişmeler, üreticiler başta olmak üzere kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. "2025 fındık fiyatları belli oldu mu?" sorusu, hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte gündemdeki yerini koruyor.
Serbest piyasada fındık fiyatları kademeli olarak yükselirken, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı yeni sezon taban fiyatı için gözler Ağustos ayına çevrildi. Peki 2025 fındık alım fiyatı açıklandı mı, son rakamlar ne durumda? İşte güncel fındık fiyatları ve son gelişmeler...