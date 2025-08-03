2025 fındık fiyatları belli oldu mu? Fındık fiyatlarında son durum

GEÇTİĞİMİZ SEZONDA NE KADARDI?

Henüz Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2025-2026 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını resmi olarak duyurmuş değil. 2024-25 sezonunda geçerli olan taban fiyatlar: Levant kalite için 130 TL/kg, Giresun kalite için 132 TL/kg, Sivri çeşit için ise 125 TL/kg seviyesindeydi.