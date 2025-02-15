2025 Fitre ne kadar? Fitre vermenin şartları neler?
2025 Fitre miktarı geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Kişi, kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür. Peki, 2025 Fitre ne kadar? Fitre vermenin şartları neler?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarının 180 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Diyanet'ten yapılan açıklamada, Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2025 yılı ramazan için fitre miktarının belirlenmesi konusunun görüşüldüğü belirtildi.