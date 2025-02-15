2025 Fitre ne kadar? Fitre vermenin şartları neler?

2025 Fitre miktarı geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Kişi, kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür. Peki, 2025 Fitre ne kadar? Fitre vermenin şartları neler?

2025 Fitre ne kadar? Fitre vermenin şartları neler? - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarının 180 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Diyanet'ten yapılan açıklamada, Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2025 yılı ramazan için fitre miktarının belirlenmesi konusunun görüşüldüğü belirtildi.


TÜRKİYE HABERLERİ

2025 Fitre ne kadar? Fitre vermenin şartları neler? - 2

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili hadisi şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak, ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı ramazan ayından 2026 yılı ramazan ayına kadar 180 lira olarak belirlenmiştir. Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

2025 Fitre ne kadar? Fitre vermenin şartları neler? - 3

KİMLER FİTRE VERİR?

Ramazan bayramına ulaşan, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan kişiler fitre ya da fıtır sadakası verebilmektedir.

Fitre ya da fıtır sadakası vermek için nisap miktarı sahipliği üzerinden bir yıl geçme şartı bulunmamaktadır.

2025 Fitre ne kadar? Fitre vermenin şartları neler? - 4

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

- Fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara,

- Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yoksul ve düşkünlere,

- Kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine,

- Borcu olanlar ve borcu düşüldüğünde nisap miktarından daha az malı bulunan kişilere fitre / fıtır sadakası verilebilir.

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