2025 Green Card başvuru sonuçları: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde alınan Green Card başvurularının ardından şimdi de sonuçların ilan edileceği tarih gündemde. DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak olan Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 Green Card sonuçları için bekleyiş sürüyor. ABD'de oturum ve çalışma izni elde etmek isteyenler Green Card başvurusunda bulundu. Her yıl dünya genelinden 55 bin kişiye verilen Green Cardı kazanmak için yüz binlerce kişi başvuru yapmıştı. İşte, 2025 Green Card başvuru sonuçlarında son bilgiler...