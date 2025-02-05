2025 Green Card başvuru sonuçları: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Green Card sonuçları için bekleyiş sürüyor. ABD'de oturum ve çalışma izni elde etmek isteyenler Green Card başvurusunda bulundu. Her yıl dünya genelinden 55 bin kişiye verilen Green Cardı kazanmak için yüz binlerce kişi başvuru yapmıştı. İşte, 2025 Green Card başvuru sonuçlarında son bilgiler...