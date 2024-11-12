2025 Green Card sonuç tarihi: Green Card ne zaman açıklanıyor?
ABD'nin ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlediği Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular sona erdi. ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Yeşil Kart için düzenlenen çekilişin sonuçlarına dair bekleyiş şimdiden başladı. Başvuru yapan binlerce aday sonuç ilan tarihine odaklandı. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapıldı. Ekim ayının başında başlayan başvuru süreci sona erdi. ABD Kongresi tarafından her yıl yapılması zorunlu tutulan programın amacı, Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle göçmen vizesi alma şansı sağlamak. Tüm gözler şimdi sonuçların ilan edileceği takvimde. İşte, Green Card sonuç tarihine ilişkin son bilgiler...