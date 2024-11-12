2025 Green Card sonuç tarihi: Green Card ne zaman açıklanıyor?

ABD'nin ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlediği Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular sona erdi. ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Yeşil Kart için düzenlenen çekilişin sonuçlarına dair bekleyiş şimdiden başladı. Başvuru yapan binlerce aday sonuç ilan tarihine odaklandı. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Green Card sonuç tarihi: Green Card ne zaman açıklanıyor? - 1

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapıldı. Ekim ayının başında başlayan başvuru süreci sona erdi. ABD Kongresi tarafından her yıl yapılması zorunlu tutulan programın amacı, Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle göçmen vizesi alma şansı sağlamak. Tüm gözler şimdi sonuçların ilan edileceği takvimde. İşte, Green Card sonuç tarihine ilişkin son bilgiler...

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2025 Green Card sonuç tarihi: Green Card ne zaman açıklanıyor? - 2

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?


Geçtiğimiz yılın Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti.

Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasınsa tamamlanması bekleniyor.

Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

2025 Green Card sonuç tarihi: Green Card ne zaman açıklanıyor? - 3

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?


DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak olan Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek.

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