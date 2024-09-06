2025 Hac kuraları ne zaman çekilecek?
2025 Hac kayıtları için tarih araştırmalar son günlerde yoğunlaştı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından 2025 Hac takviminin ilan edildiğini belirterek takvimi açıkladı. Peki, 2025 Hac kuraları ne zaman çekilecek?
2025 yılı hac ön kayıtları 16 Eylül'e kadar devam edecek. Önümüzdeki yıl Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları ön kayıt başvurusu ve kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek. Başvuru sürecinde tüm işlemler, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.