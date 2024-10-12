2025 hac kuraları ne zaman çekilecek?
Hac kayıt yenileme başvuruları yeniden erişime açılmıştı. Güncelleme işlemleri, 11 Ekim Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden yapılabildi. Bu gelişmenin ardından hac kurası bir kez daha gündeme geldi. Peki, 2025 hac kurası ne zaman çekilecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt yenileme işlemlerinin yeniden erişime açıldığını bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, dün yeniden açılan hac kayıt güncelleme işlemleri, 11 Ekim Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.