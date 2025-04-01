2025 Hıdırellez ne zaman kutlanacak?
2025 Hıdırellez kutlama tarihine dair araştırmalar son günlerde yoğunlaştı. Hıdırellez, Hızır ve İlyas'ın kavuştukları gün olarak kabul edilir. Hızır günü şeklinde de ifade edilen tarihte, efsanelere göre Hızır ve İlyas ölümsüzlüğe ulaşıyor. Peki, 2025 Hıdırellez ne zaman kutlanacak?
2017'de 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'ne kaydettirilen Hıdırellez'in bu yılki tarihine geri sayım başladı. Hıdırellez yüz yıllardır Türkiye'nin yanı sıra Balkanlar ile Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde geleneksel bir bayram olarak kutlanıyor.