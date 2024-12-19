2025 kandil tarihleri: 2025 Berat Kandili ne zaman?
Gelecek yılın Berat Kandili için geri sayım başladı. Tüm İslam camiası tarafından beklenen 2025 Berat Kandili, dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilen Berat Kandili'nin ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Peki, 2025 Berat Kandili ne zaman?
2025 Berat Kandili tarihi sorgulanmaya başladı. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili'nde vatandaşlar yine dini vazifelerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 kandil takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu.