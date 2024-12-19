2025 kandil tarihleri: 2025 Berat Kandili ne zaman?

2025 Berat Kandili tarihi sorgulanmaya başladı. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili'nde vatandaşlar yine dini vazifelerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 kandil takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu.