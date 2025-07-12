2025 KPSS/1 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 KPSS/1 merkezi atama tercih süreci 10 Temmuz itibariyle başladı. Tercih işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde şimdi sonuç tarihi var. Peki, 2025 KPSS/1 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS merkezi atama sonuç tarihi belli mi?

2025 KPSS/1 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Kamuda memur olmak isteyen adayları ilgilendiren KPSS 2025 merkezi atama tercih süreci başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih başvuruları alınacak.

Adaylar bu süreçte, 2024-KPSS Lisans, 2024-KPSS Ön Lisans ve 2024-KPSS Ortaöğretim sınavlarından aldıkları puanlara göre tercih yapabilecek. 

KPSS merkezi ataması, kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği kadrolara puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılmasını kapsıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

2025 KPSS/1 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

KPSS merkezi ataması, kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği kadrolara puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılmasını kapsıyor.

2025 KPSS/1 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

KPSS/1 MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemleri, tercih sürecinin sona erdiği 17 Temmuz 2025 tarihinden sonra başlayacak. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, tercih sonuçlarının Temmuz ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.


2025 KPSS/1 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

KPSS tercih sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek. Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte adaylara, hangi kuruma yerleştirildikleri ve yerleştirme puan bilgileri de duyurulacak.

Adayların, sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirildikleri kurumun istediği belgeleri ve işe başlama sürecini dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

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