2025 KPSS/1 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamuda memur olmak isteyen adayları ilgilendiren KPSS 2025 merkezi atama tercih süreci başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih başvuruları alınacak.



Adaylar bu süreçte, 2024-KPSS Lisans, 2024-KPSS Ön Lisans ve 2024-KPSS Ortaöğretim sınavlarından aldıkları puanlara göre tercih yapabilecek.



KPSS merkezi ataması, kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği kadrolara puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılmasını kapsıyor.