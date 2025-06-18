2025 KPSS başvuru tarihleri: ÖSYM KPSS lisans başvurusu ne zaman, sınav hangi gün?
KPSS uygulama tarihleri, ÖSYM sınav takviminde adaylarla paylaşıldı. 2025 yılında sadece lisans düzeyinde uygulanacak olan KPSS için başvurular ne zaman başlıyor? Kamu personeli olma planları yapan adaylar KPSS 2025 takvimini yakından takip ediyor. KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS için başvuru süreci haziran ayı sonunda başlıyor. Bu sene sadece lisans KPSS yapılacak, ön lisans ve ortaöğretim KPSS uygulaması ise 2 yılda bir düzenleniyor. KPSS lisans sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte, KPSS tarihleri...