2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olur mu?
2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca kişi "Kurban Bayramı 2025 ne zaman?" sorusunun cevabını merak ediyor. Bayram planlarını erkenden yapmak isteyen vatandaşlar için bu önemli dini bayramın tarihleri ve tatil süresi büyük önem taşıyor. Arefe günü ve bayram süresince bu yıl resmi olarak 4,5 gün tatil yapacak olan vatandaşlar, hükümet tarafından yeni bir karar alındığı takdirde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 9 gün tatil yapabilir. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olur mu?
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Her yıl hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de yaz aylarına gelmesi nedeniyle güzel bir tatil plan yapmak isteyen vatandaşlar, 2025 Kurban Bayramı'nın idrak edileceği tarihleri araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimiyle birlikte Kurban Bayramı takvimi belli oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman başlıyor, tatil 9 gün olur mu?