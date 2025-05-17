2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olur mu?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Her yıl hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de yaz aylarına gelmesi nedeniyle güzel bir tatil plan yapmak isteyen vatandaşlar, 2025 Kurban Bayramı'nın idrak edileceği tarihleri araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimiyle birlikte Kurban Bayramı takvimi belli oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman başlıyor, tatil 9 gün olur mu?