2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olur mu?

2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca kişi "Kurban Bayramı 2025 ne zaman?" sorusunun cevabını merak ediyor. Bayram planlarını erkenden yapmak isteyen vatandaşlar için bu önemli dini bayramın tarihleri ve tatil süresi büyük önem taşıyor. Arefe günü ve bayram süresince bu yıl resmi olarak 4,5 gün tatil yapacak olan vatandaşlar, hükümet tarafından yeni bir karar alındığı takdirde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 9 gün tatil yapabilir. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olur mu?

2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olur mu? - 1

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Her yıl hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de yaz aylarına gelmesi nedeniyle güzel bir tatil plan yapmak isteyen vatandaşlar, 2025 Kurban Bayramı'nın idrak edileceği tarihleri araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimiyle birlikte Kurban Bayramı takvimi belli oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman başlıyor, tatil 9 gün olur mu?

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2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olur mu? - 2

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Arefe günü ise 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olur mu? - 3

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Resmî tatil süresi genellikle 4.5 gün olarak planlansa da, 2025 yılında arefenin Perşembe, bayramın ise Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonuyla birleşen 5 günlük bir tatil gündeme geliyor.

Kamu çalışanları için ise bu tatilin 9 güne uzatılması ihtimali her yıl olduğu gibi bu yıl da konuşulabilir. Resmî açıklamaların ise bayrama yakın günlerde yapılması bekleniyor.

2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, arefe günü hangi gün? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olur mu? - 4

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban kesimi, bayramın 1. günü sabah namazından sonra başlar ve 3. günün akşamına kadar devam eder. Yani 2025’te kurbanlar 6-8 Haziran tarihleri arasında kesilebilecek. Ancak bazı mezheplere göre 4. gün (9 Haziran) akşamına kadar da kesim yapılabileceği belirtilmektedir.

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