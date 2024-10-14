2025 Kurban Bayramı ne zaman? İşte gelecek yılın Kurban Bayramı günleri
2025 yılına ait önemli dini günler şimdiden araştırma konusu oldu. Kurban Bayramı gelecek yıl haziran ayında idrak edilecek. Tatil planlarını bugünden yapmaya başlayan pek çok kişi, Kurban Bayramı tarihinin yanı sıra tatil takvimini merak ediyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman?
2025 Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğuna dair araştırmalar son günlerde hız kazandı. Her yıl olduğu gibi gelecek Kurban Bayramı'nda da ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, Diyanet'in açıkladığı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2025 Kurban Bayramı takvimi...