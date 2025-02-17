2025 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
Bu yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'nın tarihine yönelik araştırmalar üç ayların devam ettiği şu günlerde yoğunlaştı. Ramazan Bayramı'nın ardından İslam'da ikinci bayram olan Kurban Bayramı, her yıl Ramazan Bayramı'ndan iki ay sonra dört gün boyunca kutlanıyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
Kurban Bayramı'nın tarihine yönelik sorgulamalar son zamanlarda en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 2025 Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğinin yanı sıra bayram tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği de merak konusu oldu. 4 gün süren bayram tatiline odaklanan vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. İşte 2025 Kurban Bayramı hakkında bilgiler...