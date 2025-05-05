2025 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili bu yıl kaç gün olacak?

Tüm İslam aleminin ikinci bayramı olan Kurban Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Müslümanların kurban ibadetini yerine getireceği Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılı dini takvimi sonrasında belli oldu. Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle birlikte bazı vatandaşlarda bayram tatili için planlarını yapmaya başladı. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili bu yıl kaç gün olacak?

2025 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili bu yıl kaç gün olacak? - 1

2025 Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte tatil planlarını şimdiden hazırlayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bayram tatili ile birlikte yıllık izinlerini birleştiren birçok kişi, uzun bir tatil yapma imkanı yakalayabiliyor. Bayramın birinci günü itibarıyla kurban ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar ardından tatil için yola çıkacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili bu yıl kaç gün olacak?

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2025 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili bu yıl kaç gün olacak? - 2

2025 KURBAN BAYRAMI BU YIL NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek.

2025 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili bu yıl kaç gün olacak? - 3

AREFE GÜNÜ VE BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ

4 gün sürecek olan Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek. 6-7-8-9 Haziran tarihleri ise bayram tatili olacak.

6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 9 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek.

2025 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili bu yıl kaç gün olacak? - 4

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Hükümet tarafından alınan kararlarla bayram tatilleri 9 güne çıkabiliyor. 2025 Ramazan Bayramı'nda alınan kararla birlikte bayram tatili 9 güne çıkartılmıştı. Şimdi gözler Kurban Bayramı tatiline çevrildi.

Bu yıl haziran ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatili cuma gününe denk geliyor ve pazartesi günü sona eriyor. 10-13 Haziran tarihlerinde 4 iş günü olması nedeniyle bu yıl bayram tatilinin yalnızca 4 gün olacağı öngörülüyor.

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