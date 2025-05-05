2025 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili bu yıl kaç gün olacak?
Tüm İslam aleminin ikinci bayramı olan Kurban Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Müslümanların kurban ibadetini yerine getireceği Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılı dini takvimi sonrasında belli oldu. Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle birlikte bazı vatandaşlarda bayram tatili için planlarını yapmaya başladı. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili bu yıl kaç gün olacak?
2025 Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte tatil planlarını şimdiden hazırlayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bayram tatili ile birlikte yıllık izinlerini birleştiren birçok kişi, uzun bir tatil yapma imkanı yakalayabiliyor. Bayramın birinci günü itibarıyla kurban ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar ardından tatil için yola çıkacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili bu yıl kaç gün olacak?