2025 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili bu yıl kaç gün olacak?

2025 Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte tatil planlarını şimdiden hazırlayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bayram tatili ile birlikte yıllık izinlerini birleştiren birçok kişi, uzun bir tatil yapma imkanı yakalayabiliyor. Bayramın birinci günü itibarıyla kurban ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar ardından tatil için yola çıkacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili bu yıl kaç gün olacak?