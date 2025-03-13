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2025 Mayıs celbi askerlik yerleri duyurusu: Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Mayıs celbinde, askerlik vazifesini yerine getirmeye hazırlanan yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen er adayları, 28 Şubat tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihlerini tamamladı. Askerlik yerleri belli olduktan sonra sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren sevk tarihleri, 10 gün öncesinden itibaren askerlik şubelerinden veya internet üzerinden alınabilecek. Peki Mayıs celbi askerlik yerleri 2025 açıklandı mı? İşte, MSB tarafından açıklanan tarih…

2025 Mayıs celbi askerlik yerleri duyurusu: Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Mayıs ayında askere gitmeye hazırlananlar için Milli Savunma Bakanlığı, sevk tarihlerini duyurdu. Askerlik yerleri sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar sevk edilen askerlik şubesi, eğitim merkezi, hizmet şekli, sevk tarihi, birliğe teslim olacağı tarihi ve iaşe bedei ile yol süresini sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenebilecek. Yükümlülere adreslerine göre yol ve iaşe bedeli ödenecek. Sevk edildiği sınıf okulu veya eğitim merkezlerine katılmayanlar veya kendisine verilen yol süresi dışında katılanlar bakaya kalacak. Peki Mayıs askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Mayıs ayı askerlik duyurusu…

TÜRKİYE HABERLERİ

2025 Mayıs celbi askerlik yerleri duyurusu: Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

MAYIS 2025  ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI? 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mayıs ayı seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacağı bilgisi yer aldı.

2025 Mayıs celbi askerlik yerleri duyurusu: Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

2025 Mayıs celbi askerlik yerleri duyurusu: Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

TESLİM OLMAYANLAR BAKAYA KALACAK

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

Yoklama kaçağı ve bakayalar, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Askeralma Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı, belirlenen tarihlerde sevk edildiği birliğe katılmayanlar bakaya olarak kabul edilir. Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır.

2025 Mayıs celbi askerlik yerleri duyurusu: Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 5

2025 İDARİ PARA CEZASI NE KADAR?

Kolluk kuvvetlerince yakalanarak muhafaza altına alınanlar, mesai saatleri içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilir. Mesai saatleri dışında veya askerlik şubesinin bulunmadığı yerlerde yakalananlar ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılır. 2025 yılı için idari para cezası miktarı gün başına; kendiliğinden gelenler için 46,32 TL, yakalananlar için ise 92,65 TL olarak belirlenmiştir.

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