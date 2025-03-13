2025 Mayıs celbi askerlik yerleri duyurusu: Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayında askere gitmeye hazırlananlar için Milli Savunma Bakanlığı, sevk tarihlerini duyurdu. Askerlik yerleri sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar sevk edilen askerlik şubesi, eğitim merkezi, hizmet şekli, sevk tarihi, birliğe teslim olacağı tarihi ve iaşe bedei ile yol süresini sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenebilecek. Yükümlülere adreslerine göre yol ve iaşe bedeli ödenecek. Sevk edildiği sınıf okulu veya eğitim merkezlerine katılmayanlar veya kendisine verilen yol süresi dışında katılanlar bakaya kalacak. Peki Mayıs askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Mayıs ayı askerlik duyurusu…