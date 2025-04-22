2025 Mevlid Kandili tarihi: Bu yılın son kandili ne zaman?
Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili'nin tarihi merak konusu oldu. Aynı zamanda 2025 yılı içinde ihya edilecek son kandil olan Mevlid Kandili'nin tarihi ve bu günün anlamına dair araştırmalar ise son günlerde hız kazandı. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlanan Mevlid Kandili, Müslümanlar tarafından peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır ihya ediliyor. Hazreti Muhammed'in dünyayı gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili'nin bu yılki tarihi araştırılıyor. İşte, 2025 Mevlid Kandili tarihi...