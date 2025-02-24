2025 Mevlit Kandili ne zaman? İşte bir sonraki kandil tarihi
Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, camilerde düzenlenen programlarla idrak edilmemişti. Üç aylar içinde başka kandil günü kalmazken, yılın son kandili ise Mevlit Kandili olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek. Peki, 2025 Mevlit Kandili ne zaman?
Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili'nin idrak edileceği tarih merak konusu oldu. Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam coğrafyasında uzun zamandır kutlanıyor. İşte, 2025 Mevlit Kandili tarihi...