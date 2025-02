2025 MSÜ sınav puanı hesaplaması: MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan durumu hesaplama yöntemi

MSÜ SINAV PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

MSÜ sınav puanı hesaplaması yapılırken cevap kağıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.



Öğrencilerin, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Standart puan hesaplaması yapılırken her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayısı belirlenecek.



Doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.



Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.