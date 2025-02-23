2025 MSÜ sınav puanı hesaplaması: MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan durumu hesaplama yöntemi
MSÜ puan hesaplaması, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türü olarak yapılıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştiriliyor. Adaylara sınavlarda 120 soru yöneltilirken bu soruların cevaplanması için 165 dakika sınav süresi verildi. MSÜ puan hesaplaması yapılırken adayların ham puanları, standart sapmalar, doğru-yanlış cevap sayıları ve diğer birçok faktör etkili oluyor. Derslerin ağırlık puanına göre adayların ilgili puan türünden toplam puanı hesaplanıyor. Peki MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, MSÜ puan hesaplama yöntemi…
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtını götürüyor. MSÜ sınavında Türkçe’den 40, Sosyal Bilimler dersinden 20, Temel Matematik alanından 40 ve Fen Bilimleri dersinden 20 soru yöneltildi. Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların puan hesaplaması yapılmayacak. Öğrencilerin cevap kağıtları, optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların puanları ise en küçüğü 100, en büyüğü 500’e dönüştürülecek. Puan türleri hesaplamasında testlerin ağırlıkları etkili olacak. Peki MSÜ sınav puanı hesaplaması nasıl yapılır? İşte, ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgiler…