2025 MSÜ sınav puanı hesaplaması: MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan durumu hesaplama yöntemi

MSÜ puan hesaplaması, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türü olarak yapılıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştiriliyor. Adaylara sınavlarda 120 soru yöneltilirken bu soruların cevaplanması için 165 dakika sınav süresi verildi. MSÜ puan hesaplaması yapılırken adayların ham puanları, standart sapmalar, doğru-yanlış cevap sayıları ve diğer birçok faktör etkili oluyor. Derslerin ağırlık puanına göre adayların ilgili puan türünden toplam puanı hesaplanıyor. Peki MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, MSÜ puan hesaplama yöntemi…

2025 MSÜ sınav puanı hesaplaması: MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan durumu hesaplama yöntemi - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtını götürüyor. MSÜ sınavında Türkçe’den 40, Sosyal Bilimler dersinden 20, Temel Matematik alanından 40 ve Fen Bilimleri dersinden 20 soru yöneltildi. Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların puan hesaplaması yapılmayacak. Öğrencilerin cevap kağıtları, optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların puanları ise en küçüğü 100, en büyüğü 500’e dönüştürülecek. Puan türleri hesaplamasında testlerin ağırlıkları etkili olacak. Peki MSÜ sınav puanı hesaplaması nasıl yapılır? İşte, ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgiler…

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2025 MSÜ sınav puanı hesaplaması: MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan durumu hesaplama yöntemi - 2

MSÜ SINAV PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

MSÜ sınav puanı hesaplaması yapılırken cevap kağıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.

Öğrencilerin, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Standart puan hesaplaması yapılırken her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayısı belirlenecek.

Doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

2025 MSÜ sınav puanı hesaplaması: MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan durumu hesaplama yöntemi - 3

Hesaplanan standart puanlar ve testlerin ağırlıkları kullanılarak ağırlık puanlar hesaplanacaktır. Ağırlık puanların hesaplanabilmesi için Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olunması gerekiyor.

Ağırlık puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel puanları oluşturulacak.

2025 MSÜ sınav puanı hesaplaması: MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan durumu hesaplama yöntemi - 4

PUAN TÜRLERİNİN HESAPLANMASINDA TESTLERİN AĞIRLIKLARI

MSÜ SAYISAL: Türkçe %25, Temel Matematik % 35, Fen Bilimleri %30, Sosyal Bilimler %10

MSÜ EŞİT AĞIRLIK: Türkçe %35 , Temel Matematik % 35, Fen Bilimleri %10 , Sosyal Bilimler %10

MSÜ SÖZEL: Türkçe %35 , Temel Matematik % 20 , Fen Bilimleri %10 , Sosyal Bilimler %35

MSÜ GENEL PUAN: Türkçe %33 , Temel Matematik % 23 , Fen Bilimleri %17 , Sosyal Bilimler %17

2025 MSÜ sınav puanı hesaplaması: MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan durumu hesaplama yöntemi - 5

600 BİNDEN FAZLA ADAY BAŞVURU YAPTI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde gerçekleştirilecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu. Sınav, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda düzenleniyor.  23 Şubat tarihinde yapılacak sınavın sonuçları 18 Mart tarihinde erişime açılacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek sonuçlara ilişkin detaylar sonuc.osym.gov.tr adresinde olacak. 

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