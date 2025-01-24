2025 Muharrem ayı tarihi: Muharrem ayı ne zaman?

Üç ayların başlamasıyla, bu yıl içinde ihya edilecek diğer önemli dini gün ve tarihler de araştırılmaya başlandı. Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü, Aşure Günü olarak idrak ediliyor. Müslümanlar için birçok anlamı bulunan bu günün bu yılki tarihi merak ediliyor. İşte, 2025 Aşure tarihi...