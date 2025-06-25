2025 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? (Haziran ayı ÖGG sınav süreci)

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen binlerce aday için geri sayım başladı. 115. Temel Eğitim ile 91. Yenileme Eğitimi Sınavı kapsamında yapılacak olan Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) öncesi sınav tarihi ve süresi bir kez daha gündeme geldi. Peki, 2025 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

2025 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? (Haziran ayı ÖGG sınav süreci) - 1

115. Temel Eğitim ile 91. Yenileme Eğitimi Sınavı kapsamında yapılacak olan Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) bu hafta sonu yapılacak. Silahlı sınava katılacak adaylara 100 genel + 25 silah bilgisi olmak üzere toplam 125 soru için 150 dakika, silahsız sınava katılacaklara ise 100 soru için 120 dakika süre tanınacak. Peki, 2024 ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Sınavı'na dair güncel takvim ve detaylar...

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2025 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? (Haziran ayı ÖGG sınav süreci) - 2

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

"Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2025" takvimine göre, Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

2025 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? (Haziran ayı ÖGG sınav süreci) - 3

ÖGG SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır.

2025 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? (Haziran ayı ÖGG sınav süreci) - 4

Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

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