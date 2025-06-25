2025 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? (Haziran ayı ÖGG sınav süreci)

115. Temel Eğitim ile 91. Yenileme Eğitimi Sınavı kapsamında yapılacak olan Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) bu hafta sonu yapılacak. Silahlı sınava katılacak adaylara 100 genel + 25 silah bilgisi olmak üzere toplam 125 soru için 150 dakika, silahsız sınava katılacaklara ise 100 soru için 120 dakika süre tanınacak. Peki, 2024 ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Sınavı'na dair güncel takvim ve detaylar...