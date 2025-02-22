2025 Ramazan ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? Sahura hangi gün kalkılacak? Ramazan başlangıcı 2025

2025 Ramazan ayı için sayılı gün kaldı. Sahur ve iftar hazırlıkların başlayacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvimi inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Peki, 2025 Ramazan ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? Sahura hangi gün kalkılacak?

2025 Ramazan ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? Sahura hangi gün kalkılacak? Ramazan başlangıcı 2025 - 1

2025 Ramazan ayının ilk sahuru ve iftarı için heyecanlı bekleyiş başladı. 29 sürecek olan Ramazan ayı 3 gün sürecek olan bayramla uğurlanacak. Peki, 2025 Ramazan ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? Sahura hangi gün kalkılacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

2025 Ramazan ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? Sahura hangi gün kalkılacak? Ramazan başlangıcı 2025 - 2

İLK  SAHUR VE İFTAR NE ZAMAN YAPILACAK?

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.




2025 Ramazan ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? Sahura hangi gün kalkılacak? Ramazan başlangıcı 2025 - 3

BİN AYDAN DAHA HAYIRLO KADİR GECESİ DE RAMAZAN AYINDA İDRAK EDİLECEK

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek.

2025 Ramazan ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? Sahura hangi gün kalkılacak? Ramazan başlangıcı 2025 - 4

Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

2025 Ramazan ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? Sahura hangi gün kalkılacak? Ramazan başlangıcı 2025 - 5

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak. 29 gün sürecek Ramazan ayı tamamlandıktan sonra 3 günlük bayram idrak edilecek.

Ramazan Bayramı arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. günü: 30 Mart Pazar

Ramazan Bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. günü (son) 1 Nisan Salı

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