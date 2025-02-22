2025 Ramazan ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? Sahura hangi gün kalkılacak? Ramazan başlangıcı 2025
2025 Ramazan ayı için sayılı gün kaldı. Sahur ve iftar hazırlıkların başlayacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvimi inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Peki, 2025 Ramazan ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? Sahura hangi gün kalkılacak?
2025 Ramazan ayının ilk sahuru ve iftarı için heyecanlı bekleyiş başladı. 29 sürecek olan Ramazan ayı 3 gün sürecek olan bayramla uğurlanacak. Peki, 2025 Ramazan ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? Sahura hangi gün kalkılacak?