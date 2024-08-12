2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Gelecek yılın Ramazan takvimi
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2025 Ramazan ayının başlangıç tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Regaip Kandili ile karşılanan üç aylar, oruç ayı da olarak bilinen 11 ayın sultanı ramazan ile uğurlanacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlar?
2025 yılı Ramazan Bayramı ve Ramazan ayı vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yeni yılda oruç ibadetinin idrak edildiği ramazan ayının ne zamana denk geldiğini merak eden vatandaşlar, bu ayın tarihini Diyanet açıklamaları ile araştırıyor. İşte, 2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi...