2025 Ramazan Bayramı tarihi: Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Tüm İslam camiası için kutsal günler arasında yer alan Ramazan Bayramı'nın 2025 yılında hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Ramazan Bayramı ile birlikte vatandaşlar hem dini vazifelerini yerine getiriyor hem de tatil planı yapabiliyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?