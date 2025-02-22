2025 Ramazan kolilerinin fiyatları açıklandı: ŞOK, CarrefourSA, Migros Ramazan kolisi fiyatları ve seçenekleri

CARREFOURSA ERZAK PAKETİ

CarrefourSA, bu yıl da ramazan kolilerini CarrefourSA mağazaları ve CarrefourSA Online Market’te müşterilerine sunmaya devam ediyor.



Un, yağ, şeker, çay, yerli üretim bakliyat ürünleri başta olmak üzere birçok temel besin ve mutfak ihtiyaçlarını içerisinde barından koliler, 3 farklı seçenek ile müşterilerle buluşuyor. CarrefourSA Kart ile 13 ürün içeren Klasik Ramazan Kolisi 369,95 TL’ye, 23 ürün içeren Süper Ramazan Kolisi 629,95 TL’ye, 26 ürün içeren Mega Ramazan Kolisi ise 799,95 TL’ye alınabiliyor.