2025 Ramazan kolilerinin fiyatları açıklandı: ŞOK, CarrefourSA, Migros Ramazan kolisi fiyatları ve seçenekleri
Ramazan kolileri, 2025 ayının başlamasına kısa bir süre kala market raflarında yerlerini aldı. ŞOK, CarrefourSA, Migros marketleri Ramazan kolisi fiyatları ve seçeneklerini resmi internet adreslerinden paylaştı. Peki, bu yıl ŞOK, CarrefourSA, Migros Ramazan kolisi fiyatları ne kadar oldu?
Ramazan ayına kısa bir süre kalmasıyla zincir marketler erzak kolilerini satışa sunmaya başladı. Son bir yılda gıda fiyatlarında yaşanan yükseliş, Ramazan kolilerine sınırlı yansıdığı görülüyor. Geçen yıla göre en düşük erzak kolisinin fiyatı yüzde 32,1 artış gösterdi. ŞOK, CarrefourSA, Migros Ramazan kolisi fiyatları ve seçeneklerini paylaştı. İşte ŞOK, CarrefourSA, Migros Ramazan kolisi fiyatları ve seçenekleri...