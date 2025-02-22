2025 Ramazan kolilerinin fiyatları açıklandı: ŞOK, CarrefourSA, Migros Ramazan kolisi fiyatları ve seçenekleri

Ramazan kolileri, 2025 ayının başlamasına kısa bir süre kala market raflarında yerlerini aldı. ŞOK, CarrefourSA, Migros marketleri Ramazan kolisi fiyatları ve seçeneklerini resmi internet adreslerinden paylaştı. Peki, bu yıl ŞOK, CarrefourSA, Migros Ramazan kolisi fiyatları ne kadar oldu?

2025 Ramazan kolilerinin fiyatları açıklandı: ŞOK, CarrefourSA, Migros Ramazan kolisi fiyatları ve seçenekleri - 1

Ramazan ayına kısa bir süre kalmasıyla zincir marketler erzak koli­lerini satışa sunmaya başladı. Son bir yılda gıda fiyatların­da yaşanan yükseliş, Rama­zan kolilerine sınırlı yansıdı­ğı görülüyor. Geçen yıla göre en düşük erzak kolisinin fiya­tı yüzde 32,1 artış gösterdi.  ŞOK, CarrefourSA, Migros Ramazan kolisi fiyatları ve seçeneklerini paylaştı. İşte ŞOK, CarrefourSA, Migros Ramazan kolisi fiyatları ve seçenekleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

2025 Ramazan kolilerinin fiyatları açıklandı: ŞOK, CarrefourSA, Migros Ramazan kolisi fiyatları ve seçenekleri - 2

ŞOK RAMAZAN ERZAK PAKETİ

425 TL değerindeki Ramazan erzak kolisi içeriği şu şekilde:

Bizim Vatan Domates Salçası 830 Gr

Deren Filiz Çay 500 Gr

Evin Ayçiçek Yağı 1 Lt

Piyale Un 1000 Gr

Piyale Kakaolu Puding 150 Gr

Piyale Ezogelin Çorba 80 Gr

Piyale Burgu Makarna 500 Gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç 1000 Gr

Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 Gr

Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 1000 Gr

Anadolu Mutfağı Tuz 750 Gr

Altınküp Küp Şeker 1Kg

Lio Salamura Siyah Zeytin (351-410) 400 Gr

2025 Ramazan kolilerinin fiyatları açıklandı: ŞOK, CarrefourSA, Migros Ramazan kolisi fiyatları ve seçenekleri - 3

CARREFOURSA ERZAK PAKETİ

CarrefourSA, bu yıl da ramazan kolilerini CarrefourSA mağazaları ve CarrefourSA Online Market’te müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Un, yağ, şeker, çay, yerli üretim bakliyat ürünleri başta olmak üzere birçok temel besin ve mutfak ihtiyaçlarını içerisinde barından koliler, 3 farklı seçenek ile müşterilerle buluşuyor. CarrefourSA Kart ile 13 ürün içeren Klasik Ramazan Kolisi 369,95 TL’ye, 23 ürün içeren Süper Ramazan Kolisi 629,95 TL’ye, 26 ürün içeren Mega Ramazan Kolisi ise 799,95 TL’ye alınabiliyor.

2025 Ramazan kolilerinin fiyatları açıklandı: ŞOK, CarrefourSA, Migros Ramazan kolisi fiyatları ve seçenekleri - 4

MİGROS ERZAK PAKETİ

Migros, 2025 Ramazan için "Bereket Paketi" ve "Lezzet Paketi" adıyla bir Ramazan kolisi hazırladı. Bu paket, sağlıklı ve temel gıda ürünlerini içeriyor. 

Bereket Paketi İçindekiler:

Söke Un 1 Kg

Komili Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2

Tukaş Domates Salçası 830 G

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Filiz Mardin Pilavlık Bulgur 800 G

Torku Toz Şeker 1 Kg

Efor Harman Siyah Çay 500 G

Lezzet Paketi İçindekiler:

Söke Un 1 Kg

Komili Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G x 2

Mutlu Spaghetti Makarna 500 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Mutlu İrmik 500 G

Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2

Knorr Tavuk Suyu Bulyon 60 G

Tat Domates Salçası 830 G

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Filiz Mardin Pilavlık Bulgur 800 G

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Toz Şeker 1 Kg

Efor Harman Siyah Çay 500 G

Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100G

Tat Doğranmış Domates 400 G

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