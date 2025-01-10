2025 Ramazan ne zaman başlayacak? Orucun ilk günü ne zaman, hangi gün?
Üç ayların manevi atmosferine girildi. Ramazan ile beraber oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahur ve iftar heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. Peki, 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? Orucun ilk günü ne zaman, hangi gün?
Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar başladı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Üç ayların başlaması ile ramazan ayının ilk gün tarihi ve oruç tutulacak ilk gün merak konusu oldu.