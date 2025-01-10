2025 Ramazan ne zaman başlayacak? Orucun ilk günü ne zaman, hangi gün?

Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar başladı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Üç ayların başlaması ile ramazan ayının ilk gün tarihi ve oruç tutulacak ilk gün merak konusu oldu.