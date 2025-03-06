2025 Ramazan'a özel Cuma Mesajları: En güzel/anlamlı ve farklı cuma mesajı seçenekleri

Bu Cuma'yı Allah'ın bize bahşettiği nimetlerin bir hatırlatıcısı olarak kutlayalım. Hayatımda olduğun için çok mutluyum, sevgili eşim. Cumamız Mübarek olsun. Cuma bereketiyle sevgimizi mübarek kıl, Allah bize tüm zorlukları birlikte aşabilme gücü versin.



Mübarek Cuma’lar. Bu fırsatı Allah'a olan inancımızı tazelemek ve O'nun rehberliğini ve merhametini aramak için değerlendirelim.



Bu Cuma hepimiz için mağfiret ve bereket günü olsun. Allah'ın rahmetini dileyelim ve daha iyi Müslümanlar olmaya çalışalım.



Bugün sizi Allah'a yaklaştırsın ve kalbinizi O'nun sevgisi ve bereketiyle doldursun.



Bu mübarek Cuma hürmetine milletimizi terör hastalığından muhafaza eyle Allah’ım! CUMA'MIZ mübarek olsun…



Her yeni gün Allah'ın bizlere bahşettiği cennetten bir armağandır. Her şey kesin tövbeye bağlıdır. CUMA'NIZ mübarek olsun…



Bu mübarek Cuma gününde, Allah sizi ilahi rehberliği, koruması ve bereketiyle bereketlesin. Cuma Mübarek olsun.



Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla, ömrümüzü bereketli ve bağışlayıcı kıl! Hayırlı, bereketli, sevgi dolu Cumalar…



Tüm kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifalı cuma mesajları versin; Bu güzel günün gülümsemelerle bitmesini diliyorum…