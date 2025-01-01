2025 Regaip Kandili mesajları: En güzel dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili'ne dair mesaj araştırmaları başladı. Müslümanlar ve İslam alemi için hayırlarla dolu olan bu mübarek gecede, en güzel kandil mesajları ile sizler de uzaktaki yakınlarınıza ve sevdiklerinize 'Hayırlı Kandiller' dileyebilirsiniz. İşte 2025 Regaip Kandili’nin anlam ve öneminde uygun uzun, kısa, hadisli kandil mesajlarından seçmeler...
Kandil mesajları, 2025 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili öncesi bir kez daha araştırılıyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor. İşte, en güzel dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları...