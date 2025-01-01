2025 Regaip Kandili mesajları: En güzel dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları

"Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Regaip kandiliniz mübarek olsun."



"Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip kandiliniz mübarek olsun."



"Bu gece huzur ve müjde gecesidir. Regaip Kandiliniz kutlu olsun."



"Tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle Mübarek Üç Aylar ve Regaip Kandilimiz kutlu olsun."