2025 Regaip Kandili mesajları: En güzel dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili'ne dair mesaj araştırmaları başladı. Müslümanlar ve İslam alemi için hayırlarla dolu olan bu mübarek gecede, en güzel kandil mesajları ile sizler de uzaktaki yakınlarınıza ve sevdiklerinize 'Hayırlı Kandiller' dileyebilirsiniz. İşte 2025 Regaip Kandili’nin anlam ve öneminde uygun uzun, kısa, hadisli kandil mesajlarından seçmeler...

2025 Regaip Kandili mesajları: En güzel dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları - 1

Kandil mesajları, 2025 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili öncesi bir kez daha araştırılıyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor. İşte, en güzel dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları...

TÜRKİYE HABERLERİ

2025 Regaip Kandili mesajları: En güzel dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları - 2

2025 REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Ramazan ayının müjdecisi, mübarek üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaib Kandili mübarek olsun.

Arzu ettiğimiz tüm duâ ve dileklerin kabul olacağı bir kandil olsun.

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

2025 Regaip Kandili mesajları: En güzel dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları - 3

Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bu mübarek Regaip kandil günü hürmetine Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Kandilimiz mübarek olsun.

Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.

2025 Regaip Kandili mesajları: En güzel dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları - 4

"Sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle... Mübarek Regaip Kandilimiz mübarek olsun."

"Regaip kandilimiz kutlu olsun. Bu mübarek vakitler, kendimize, özümüze yaklaşabilmemiz; idrakimizi artırmamız ve daha olgun insanlar olmamız için vesile olabilsin"

"Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, Regaip Kandilimiz mübarek olsun."

2025 Regaip Kandili mesajları: En güzel dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları - 5

"Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin."

"Mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'nin ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesi dileğiyle. Bu mübarek gecede tüm komşularımızı düzenleyeceğimiz Kur'an-ı Kerim Tilaveti'ne davet ediyoruz. Dualarımız birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz için olsun."

"Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Cuma gecesi, Regaib gecesi, Berat gecesi, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesi." [Beyhakî, "Şu’ab’ul-Îman", 3558]"

2025 Regaip Kandili mesajları: En güzel dualı ve hadisli Regaip Kandili mesajları - 6

"Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Regaip kandiliniz mübarek olsun."

"Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip kandiliniz mübarek olsun."

"Bu gece huzur ve müjde gecesidir. Regaip Kandiliniz kutlu olsun."

"Tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle Mübarek Üç Aylar ve Regaip Kandilimiz kutlu olsun."

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